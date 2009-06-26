Оборот роздрібної торгівлі у Вінницькій обл. скоротився

Вінниця. Оборот роздрібної торгівлі (у який включений роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі, об`єми продажу товарів на ринках і підприємцями - фізичними особами) за січень-травень 2009 року склав 4,361 млрд. грн., що на 13% менше аналогічного періоду 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в повідомленні головного управління статистики у Вінницькій області.

За січень-травень 2009 р. загальний об`єм роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі і ресторанного господарства складав 1,756 млрд. грн., що в зіставних цінах на 21% менше об`єму січня-травня 2008 року.

Оборот ресторанного господарства за січень-травень 2009 р. проти січня-травня 2008 р. збільшився на 1,9% і склав 234,2 млн. грн.