В Україні до 7% небезпечної побутової техніки

Київ. Науково-технічний випробувальний центр "УкрТест" визначив, що відсоток небезпечної побутової техніки в Україні знаходиться на рівні 5-7%.

Про це вчора під час прес-конференції повідомив начальник "Укртесту" Анатолій Гіндікін.

“Кількість небезпечної продукції, яку ми виявили під час наших перевірок, знаходиться в межах 5-7%, залежно від категорії товару”, – сказав А.Гіндікін.

Проте експерт відзначив, що вибіркові перевірки не дають реальної картини, відсоток неякісної продукції може бути більше.

“Це не дані, які повністю охоплюють стан справ з неякісною продукцією”, – уточнив він.

А.Гіндікін назвав основні невідповідності перевіреної продукції: нехтування постачальниками і виробниками вимог щодо маркування і наявності інструкції з безпеки українською мовою; спроба заощадити за рахунок використання неякісних матеріалів; невиконання вимог сучасних стандартів безпеки.

Довідка УНІАН. «УкрТтест» – єдиний в Україні орган сертифікації електроустаткування, який сертифікує продукцію на підставі угод про взаємне визнання робіт із іноземними органами сертифікації Німеччини, Польщі, Чехії та ін. Умови угод дозволяють експортувати вітчизняну електротехнічну продукцію в країни-учасники угод, де визнаються результати сертифікації, одержані в «УкрТесті».