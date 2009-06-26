В Україні до 7% небезпечної побутової техніки
Результати перевірки побутової техніки УкрТесту не повністю висвітлюють стан справ з неякісною продукцією
Київ. Науково-технічний випробувальний центр "УкрТест" визначив, що відсоток небезпечної побутової техніки в Україні знаходиться на рівні 5-7%.
Про це вчора під час прес-конференції повідомив начальник "Укртесту" Анатолій Гіндікін.
“Кількість небезпечної продукції, яку ми виявили під час наших перевірок, знаходиться в межах 5-7%, залежно від категорії товару”, – сказав А.Гіндікін.
Проте експерт відзначив, що вибіркові перевірки не дають реальної картини, відсоток неякісної продукції може бути більше.
“Це не дані, які повністю охоплюють стан справ з неякісною продукцією”, – уточнив він.
А.Гіндікін назвав основні невідповідності перевіреної продукції: нехтування постачальниками і виробниками вимог щодо маркування і наявності інструкції з безпеки українською мовою; спроба заощадити за рахунок використання неякісних матеріалів; невиконання вимог сучасних стандартів безпеки.
Довідка УНІАН. «УкрТтест» – єдиний в Україні орган сертифікації електроустаткування, який сертифікує продукцію на підставі угод про взаємне визнання робіт із іноземними органами сертифікації Німеччини, Польщі, Чехії та ін. Умови угод дозволяють експортувати вітчизняну електротехнічну продукцію в країни-учасники угод, де визнаються результати сертифікації, одержані в «УкрТесті».