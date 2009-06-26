Стан води пляжів Одеси відповідає нормам

Санітарний стан морської води одеських пляжів відповідає всім необхідним вимогам, заявив УНІАН головний лікар Одеської міської санепідстанції Іван Климент‘єв.

За його словами, «з початку пляжного сезону, відкритого на початку травня, відхилень від санітарних норм води не зафіксовано. Городяни і прибулі для відпочинку гості Одеси можуть з користю для здоров`я купатися і приймати сонячні ванни».

В останні дні температура морської води на узбережжі Одеси становить 21-22 градуси.