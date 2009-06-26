«АТБ-маркет» збільшила кількість дискаунтерів до 325

Компанія «АТБ» збільшила кількість дискаунтерів в Україні до 325.

Про це повідомляється на сайті компанії.

З початку червня п.р. компанія відкрила дев`ять магазинів у Мелітополі, Луганську, Запоріжжі, Червоному Промені (Луганська обл.) і Кривому Розі.

У липні компанія планує відкрити п`ятий магазин «АТБ» в Мелітополі Запорізької області. У найближчі два місяці в Луганській області планується відкрити ще три дискаунтера «АТБ»: у Луганську, Сєверодонецьку і в місті Попасня (Луганська обл.).

Довідка УНІАН. «АТБ-маркет» – найбільша торгова мережа в Україні, заснована в 1993 році. За станом на 25 червня 2009 року компанія представлена 325 магазинами у 98 містах України.

«АТБ-маркет» входить в корпорацію «АТБ». До складу корпорації також входять кондитерська фабрика «Квітень», м`ясна фабрика «Фаворит», спортивний клуб «Схід».