Кабмін ввів обов'язкове декларування зміни оптових цін

Кабмін прийняв постанову про ціноутворення на соціально значущі продукти – тепер виробники зобов`язуються декларувати зміни оптових цін, а контроль над ціноутворенням покладено на місцеву владу.

Документ передбачає введення обов`язкового декларування зміни відпускних оптових цін виробниками на 1% і більш впродовж місяця. Для того, щоб підняти ціни, підприємствам слід подати відповідне обгрунтування в місцеві органи влади. Ухвалою визначаються продукти, на які вводиться цінове регулювання. Серед них - пшеничне борошно вищого і першого гатунків, хліб, гречка, манка, молоко із вмістом жиру 2,5–3,2%, сири жирністю до 9%, сметана жирністю до 20%, вершкове масло (вміст жиру до 80%), яйця, ковбасні вироби, м`ясо птиці, цукор та соняшникова олія.

Відмовити e підвищенні цін можуть у випадку, якщо необхідні документи були подані в неповному обcязі або вони були неправильно оформлені. Крім того, документом скасовується 15%-а торгова надбавка до оптової ціни виробника або імпортера. Цю націнку встановлюватимуть місцеві власті на свій розсуд.

Документ також позбавив Раду міністрів Криму, обласні, Київську і Севастопольську міськдержадміністрації права самостійно визначати максимальну рентабельність випуску борошна і хліба масових сортів. При виготовленні борошна пшеничного I і II сортів, а також житнього борошна встановлена гранична рентабельність на рівні 10%, на хліби масових сортів і виробів для діабетиків — 12%.

За матеріалами порталу Дело