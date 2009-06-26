За тиждень роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися

З 19 по 26 червня середні роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися на 0,6-2,3% (в середньому на 1,8%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, м. Київ).

За даними моніторингу компанії UPECO, з 19 до 26 червня середні роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні змінилися таким чином: бензин А-76 – ціни зросли на 2,3% (з 5,72 грн./літр до 5,85 грн./літр); бензин А-92 – збільшилися на 2,1% (з 6,20 грн./літр до 6,33 грн./літр); бензин А-95 – зросли на 2,2% (з 6,49 грн./літр до 6,63 грн./літр); дизельне паливо – збільшилися на 0,6% (з 5,30 грн./літр до 5,33 грн./літр).

Нагадаємо, місткість ринку нафтопродуктів України складає 3 млрд. дол. в роздрібних цінах на рік. Протягом року Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпалива та 6 млн. тонн мазуту.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія UPECO заснована в 1997 році і на сьогоднішній день є однією з провідних в Україні у сфері збору, систематизації та аналізу інформації про ринки нафти і нафтопродуктів. UPECO видає ряд галузевих видань: тижневик «Нафторинок», щомісячник «Сучасна АЗС» і OilMarket. Компанія також проводить нафтогазові конференції в Україні, Росії та Казахстані.