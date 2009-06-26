До кінця року вартість іноземної валюти на готівковому ринку може зрости

До кінця року вартість долара на готівковому ринку може скласти 8,30-8,40 грн./дол., євро – 11,80-12,00 грн./євро.

Таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив керівник інформаційно-аналітичного центру «Forex Club» Микола ІВЧЕНКО.

За його словами, Національний банк України не піде на різке зміцнення гривні цього літа, оскільки подібні дії можуть призвести до зростання дефіциту торгового балансу, що згодом понизить вартість національної валюти.

У той же час, за прогнозом експерта, вартість долара на готівковому ринку до кінця літа знаходитиметься в діапазоні 7,80-7,90 грн./дол. Н.ІВЧЕНКО також відзначив, що зміцнення гривні можливе за умови, якщо найближчим часом в торговому балансі з`явиться профіцит.

Щодо євро, то, за словами експерта, до кінця літа його вартість на готівковому ринку коливатиметься в межах 11,10-11,15 грн./євро.