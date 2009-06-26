Українські аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна

Київ. Українські аграрії уже зібрали 1 млн. зерна врожаю 2009 року.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств Юрій КАРАСИК.

“Почали збирати врожай на півдні. Сьогодні вже маємо 1 млн. тонн зерна врожаю 2009 року”. – повідомив Ю.КАРАСИК.

“Очікуємо непоганий врожай. Він буде не таким рекордним, як у минулому році, але теж досить вагомим. Ми маємо великі перехідні залишки з минулого року, бо не встигли продати. Близько 8 млн. тонн зерна перейде в новий маркетинговий рік. Якщо до нього додати 39 млн. тонн (прогноз врожаю в цьому році – УНІАН), то отримаємо приблизно 50 млн. тонн зерна”. – сказав президент ВГО “Українська аграрна конфедерація” Леонід КОЗАЧЕНКО.

Проте, експертів хвилює невизначеність внутрішнього ринку, збільшення питомої ваги зовнішнього ринку, підняття вартості портових послуг на 30-40%, відсутність оборотних коштів та інші фінансові проблеми.

“Аграріям потрібно 5 млрд. гривень, аби ефективно виконати усі роботи, таких коштів вони не мають”, – наголосив Л.КОЗАЧЕНКО. – “Без втручання уряду, ми не зможемо вирішити ті проблеми, які має сільське господарство”, – підсумував він.