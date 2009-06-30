У Тернополі за 10 років споживання водопровідної води зменшилося удвічі

15:01, 30 червня 2009
Права споживачів
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І вода відповідає санітарним нормам

У Тернополі за 10 років споживання водопровідної води зменшилося більш ніж удвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції головний інженер КП “Тернопільводоканал” Роман РОМАНІВ.

За його даними, зараз обсяги споживання води у місті в середньому становлять 50 тис. кубометрів на добу, тоді як наприкінці 90-х ця цифра становила 110 тис. м куб.

Як зазначив Р.РОМАНІВ, зменшення рівня споживання зумовлене економією абонентами води після встановлення квартирних лічильників, а також зупинкою діяльності великих підприємств, таких як “Комбайновий завод”, а останнім часом – ВАТ “Ватра”, ВАТ “Текстерно”. Крім цього, за його словами, окремі споживачі почали використовувати власні свердловини.

“Завдяки зменшенню обсягів споживання ми уникли загрози попадання отруйних речовин фільтратів з Малашівського сміттєзвалища, адже при попередньому рівні споживання була ймовірність розширення воронки Івачівського водозабору і засмоктування фільтрату”, - сказав Р.РОМАНІВ.

Малашівське сміттєзвалище знаходиться в 2-му поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору. Як повідомила на прес-конференції завідувач відділенням комунальної гігієни міської санепідемстанції Галина ЧАЙКІНА, в останні 5 років працівники СЕС фіксують чітку тенденцію до зростання вмісту важких металів у воді на Івачівському водозаборі. Разом з тим вона наголосила, що вміст цих сполук не перевищує допустимі норми.

Г.ЧАЙКІНА також запевнила, що всі 346 зразків води, які цього року брали працівники СЕС для дослідження, відповідали санітарним нормам.

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