Скадовськ може стати курортним містом

Херсонська обласна державна адміністрація підготувала законопроект про присвоєння Скадовську статусу міста-курорту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Бориса СІЛЕНКОВА.

Згідно з повідомленням, законопроект зараз знаходиться на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради України і в Секретаріаті Президента України.

Як повідомила прес-служба, Б.СІЛЕНКОВ поставив перед своїми підлеглими і мерією Скадовська завдання в найстисліші терміни підготувати документи, необхідні для присвоєння Скадовську і прилеглій до міста території статусу курорту.

Довідка УНІАН. Скадовськ - портовий і оздоровчий центр у Херсонській області, адміністративний центр Скадовського району.

Місто було засноване в 1894 році як морська пристань для відправки пшениці, шерсті і каракулю до Франції, Німеччини та інших європейських країн на місці рибальського поселення Алі-Агок на землях поміщика С.Скадовского за 94 кілометри від Херсона. Скадовськ розташований на півдні Херсонської області на березі Джарилгацької затоки Чорного моря.