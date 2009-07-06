На Дніпропетровщині заборонено експлуатацію 15-ти розважальних атракціонів

У Дніпропетровській області через порушення норм безпеки заборонено експлуатацію 15-ти розважальних атракціонів у місцях масового відпочинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, роботу атракціонів припинено за підсумками перевірки територіального управління Держгірпромнагляду.

До адміністративної відповідальності притягнули 13 керівників працівників розважальних комплексів. Всього під час перевірки виявили понад 60 порушень технічного стану та умов експлуатації атракціонів.

Сьогодні на території області працюють 87 атракціонів підвищеної небезпеки, з них 14 – пересувні, які мають дозволи на експлуатацію.