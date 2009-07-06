Полтавський хлібокомбінат виготовляє сухий хлібний квас

ВАТ «Полтавський хлібокомбінат» почав виготовляти сухий хлібний квас.

Про це УНІАН повідомив комерційний директор підприємства Сергій КУКОБА.

За його словами, раніше комбінат не випускав цієї продукції. «Квас пакується по 0,5 кг і 0,3 кг. Перший пакет можна розвести водою на 10 літрів, а другою на 7 літрів», - сказав С.Кукоба.

Він також відзначив, що сухий квас реалізується у власній торговій мережі комбінату.

«Перші дні продажу показали, що в день розкуповується по 500 кг сухого квасу. Думаю, він сподобається жителям Полтави та регіону. Можливо, якщо його добре розкуповуватимуть, то ми більше його виготовлятимемо. Зараз постараємося вивчити купівельну спроможність», - сказав С.Кукоба.

Довідка УНІАН. Полтавський хлібокомбінат в 2007 р. збільшив в 2,01 разу чистий збиток в порівнянні з попереднім періодом – до 2,08 млн. грн. При цьому його дохід від реалізації продукції зріс з 42,47 до 61,14 млн. грн., валовий прибуток - з 7,82 до 9,12 млн. грн., собівартість реалізації - з 27,58 до 41,83 млн. грн.