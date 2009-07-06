На полі Полтавської битви хочуть проводити ярмарки

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ пропонує на полі Полтавської битви проводити ярмарки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив виступаючи в прямому ефірі телекомпанії «Лтава».

«Ось завершилися заходи, приурочені 300-річчю Полтавської битви. Ми до них готувалися. Що стосується поля, то воно розчищене від дерев, споруджено один редут. Зараз ми думаємо, як провести туди потужніші комунікації. Там можна буде проводити Полтавські ярмарки», - сказав В.АСАДЧЕВ.

За його словами, поле розташоване неподалік від центру Полтави і може слугувати для проведення ярмарків, на кшталт Сорочинської.

«Ми зробимо там усі редути, зробимо поле кращим, і всі будуть задоволені проведенням там ярмарків», - сказав В.АСАДЧЕВ.