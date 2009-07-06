Найдавнішу Біблію можна прочитати в Інтернеті

800 сторінок Біблії, яку вважають найдавнішою з усіх відомих, розмістили в інтернеті.

Зображення більшої частини сторінок біблійних текстів Синайського кодексу, вік якого оцінюють в 1600 років, можна побачити на сайті www.codexsinaiticus.org.

Фахівці зазначають, що цей варіант Святого Письма складається з 1460 сторінок розміром 40 на 35 сантиметрів.

"Синайский кодекс - один із найцінніших рукописних скарбів", - сказала Скот МАККЕНДРІК, голова відділу західних манускриптів Британської бібліотеки.

Роботи з реставрації пергаментного документа четвертого століття, що написаний грецькою мовою, проводили у Великобританії, Росії, Єгипті та Німеччині.

Експерти вважають, що цей текст дозволить більше дізнатися про шляхи розвитку раннього християнства.

Рукописи знайшли в 1844 році у монастирі Святої Катерини на Синайському півострові. Вони розподілені між Єгиптом, Росією, Німеччиною та Англією.

Доступ до Синайскому кодексу через інтернет, за словами вчених, дає можливість для проведення спільних досліджень, що було неможливо раніше.

ВВС