У лісах Криму оголошено режим високої пожежонебезпеки
11:56, 06 липня 2009Права споживачів
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У кримських лісах зберігається надзвичайна пожежонебезпека.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
«До 7 липня в лісах Криму зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека», - йдеться у повідомленні МНС.
Напередодні у Великій Ялті, в Алупкінському лісництві горів низовий ліс на площі 0,09 га. Пожежу локалізовано, її причини встановлюються.
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