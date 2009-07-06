Продаж кондиціонерів впав на 50%

Криза змушує українців відмовлятися від кондиціонерів. У порівнянні з минулими роками, продаж цієї техніки в столиці скоротився наполовину, а в регіонах – в три-чотири рази.

За словами учасників ринку, останні два роки продаж кондиціонерів в Україні зростав рекордними темпами, що дозволило країні ввійти до десятки найбільших споживачів систем вентиляції в Європі. Імпортери, натхненні таким попитом, завезли до України величезні об`єми продукції. Крім продажів населенню, вони розраховували також на великі замовлення від будівельних бюджетних організацій, з якими були попередні домовленості про співпрацю. Проте, криза вплинула як на доходи громадян, так і на об`єми будівельних і ремонтних робіт, що призвело до скорочення продажів кондиціонерів на 50%.

За словами продавців, найменший попит має сегмент техніки за середньою ціною (300-600 доларів за сплітсистему) – тут продаж знизився на 80%. Не краще продаються найдешевші моделі (до 300 доларів) і елітна техніка (від 1000 доларів).

Щоб збільшити об`єм продажів, компанії були змушені знизити ціни на третину і більше. Знизилися також ціни на монтаж. Минулого року встановити кондиціонер можна було в середньому за 250 доларів, а сьогодні такі послуги обійдуться на 100 доларів дешевше.

На думку експертів, падіння цін продовжиться і надалі, оскільки вже восени деякі фірми опиняться на межі закриття.

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