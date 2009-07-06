«Амстор» відкрила супермаркет у Донецьку
12:50, 06 липня 2009Права споживачів
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Шостий за рахунком
Торгова мережа «Амстор» 4 липня відкрила супермаркет в Донецьку.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії SystemGroup Україна, що забезпечує автоматизацію касової зони супермаркету.
За повідомленням, супермаркет став 24 об`єктом мережі в Україні і шостим у Донецьку. Загальна площа супермаркету «Амстор» на 20 кас становить 28 тис. кв.м.
Довідка УНІАН. Мережа «Амстор» складається з 24 супермаркетів і охоплює 12 міст у Донецьку, Макіївці, Маріуполі, Горлівці, Сєвєродонецку, Запоріжжі, Мелітополі, Миколаєві, Кременчуці, Бердянську, Краматорську і Єнакієво. Загальна площа магазинів складає більше 270 тис. кв. м.
У торговій мережі на сьогодні зайнято понад 14,5 тис. співробітників.
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