«Амстор» відкрила супермаркет у Донецьку

Торгова мережа «Амстор» 4 липня відкрила супермаркет в Донецьку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії SystemGroup Україна, що забезпечує автоматизацію касової зони супермаркету.

За повідомленням, супермаркет став 24 об`єктом мережі в Україні і шостим у Донецьку. Загальна площа супермаркету «Амстор» на 20 кас становить 28 тис. кв.м.

Довідка УНІАН. Мережа «Амстор» складається з 24 супермаркетів і охоплює 12 міст у Донецьку, Макіївці, Маріуполі, Горлівці, Сєвєродонецку, Запоріжжі, Мелітополі, Миколаєві, Кременчуці, Бердянську, Краматорську і Єнакієво. Загальна площа магазинів складає більше 270 тис. кв. м.

У торговій мережі на сьогодні зайнято понад 14,5 тис. співробітників.