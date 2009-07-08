Польські міста знижують ціни в музеях і готелях

Аби зацікавити туристів, польські міста влаштовують для них приємні вікенди: вдвічі знижують ціни в музеях і готелях.

Щоб цікаво провести свій відпочинок, не обов`язково їхати за тридев`ять земель - досить перетнути західний український кордон - і ви у гостинній Польщі.

Ця європейська країна близька Україні не тільки територіально, але й за духом і культурою. А ціни цілком доступні для середньостатистичного українця. Останнім часом, як з’ясувала газета «Факти», польські міста влаштовують для своїх гостей чудові подарунки. На вихідні відвідування всіх туристичних визначних пам`яток у деяких містах наполовину дешевше, ніж у будні.

ICTV