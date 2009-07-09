Користувачів Windows XP атакує новий вірус

Компанія Microsoft попередила користувачів про нову загрозу їхнім комп`ютерам, яку фахівці поки не можуть нейтралізувати.

За інформацією компанії, новий вірус, який поширюється в мережі інтернет небезпечний для комп`ютерів, на яких використовують операційні системи Windows XP і Windows Server 2008.

Компанія рідко робить подібні зізнання, оскільки її експерти досить швидко розв’язують проблему. Проте, поки фахівці не можуть знайти спосіб протистояти новій загрозі.

"Діра" в системі безпеки комп`ютерів "пробивається" під час відвідин зараженого сайту. Як правило, це відбувається під час відкриття в електронній пошті листа, що містить посилання на подібний сайт.

Нападу хакерів зазнали вже тисячі сайтів. Тепер через них передається вірус, що дозволяє злочинцям керувати зараженими комп`ютерами.

У зв`язку з цим фахівці Microsoft рекомендують користувачам не відкривати в пошті електронні листи і додатки, що здаються їм підозрілими.

ТСН