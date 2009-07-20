Samsung хоче стати найбільш екологічно чистою компанією
11:45, 20 липня 2009Права споживачів
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Корейський гігант електроніки Samsung Electronics збирається інвестувати більше 4 млрд доларів в екологічні програми, спрямовані на захист навколишнього середовища.
У рамках програми передбачається, зокрема, зниження викидів вуглекислого газу виробничими потужностями компанії на 50% до 2013 року.
Також компанія прагне стати екологічно відповідальною, працює над тим, щоб її продукція стала енергоефективнішою.
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