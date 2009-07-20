Випекли найбільший кекс у світі

Найбільший у світі кекс спекли в минулу суботу, 18 липня, в Міннеаполісі. Як повідомляє Associated Press, маса виробу склала більше 68,5 кілограма.

Висота кексу перевищила 30 сантиметрів, а його діаметр був 60 сантиметрів. На начинку рекордного виробу пішло майже сім кілограмів помадки, а його поверхню покрили більш ніж 27 кілограмами глазурі.

Під час виготовлення кексу були присутні офіційні представники Книги рекордів Гіннеса, які зафіксували досягнення і назвали його "кумедним і творчим".

Ідея приготування рекордного кексу належала компанії Cakes.com.

Хрещатик