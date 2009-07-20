У Севастополі відкриється меблевий ТЦ "Доміно"

Перша черга торгового центру меблів і інтер`єру «Доміно» відкриється для відвідувачів в Севастополі на початку вересня цього року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі консалтингової компанії «Українська торгова гільдія» (УТГ).

Згідно з повідомленням, технічне відкриття першої черги меблевого ТЦ відбудеться 5 серпня. Загальна площа 3-поверхового торгового центру складає 21,3 тис. кв. м, орендна площа – 10 тис. кв. м.

Орендарями першої черги ТЦ стали компанії «Лівс», «Інтер`єр», «Шатура», «Арт меблі», Mobel&Zeit, «Світ срібла», «Затишний будинок», «Компас», «Командор», Ampir та ін.

За словами директора УТГ Віталія БОЙКА, почали будівництво другої черги комплексу, запланованого на середину осені цього року.

До складу другої черги ТЦ «Доміно» увійдуть продовольчий гіпермаркет, супермаркет електроніки і торгові галереї. Крім того, проектом передбачена автостоянка на 300 місць.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торговою, офісною, складською, промисловою, житловою і заміською.