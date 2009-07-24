Упрвління захисту прав споживачів закликає не купувати немарковані м'ясопродукти

Управління у справах захисту прав споживачів звернулося до покупців з проханням не купувати немаркованих м’ясопродуктів з Польщі. Адже, серед них, кажуть в інспекції, чимало нелегально ввезеної в Україну продукції - здебільшого це вироби у вакуумній упаковці, які, якщо і мають етикетку, то без інформації про склад, місце й дату виготовлення, а також термін зберігання. За 2,5 місяці лише на Ягодинській митниці попередили незаконне ввезення в Україну більше 3 тонн виробів із м’яса лише в ручній поклажі.

Немаркована продукція здебільшого ввозиться з Польщі, визнають в Управлінні у справах захисту прав споживачів. М’ясопродукти виготовляють там у підпільних цехах і під виглядом відомих вітчизняних брендів ввозять в Україну.

“За технологію беруть неякісне м’ясо, беруть тварин, які були хворі. Щоб вони не пропадали, їх забивають, кидають в кутер, перемелюють, додають спецій - а зараз спецій вистачає - воно здається і гарне, і приємне”, - каже провідний ветеринарний інспектор Ягодинської митниці Олександр МИРОНЮК.

“Канал 24”