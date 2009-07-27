26 липня - День працівника торгівлі. Найкращі столичні працівники торгівлі безкоштовно відвідають театр

Такий подарунок від міста вони отримають на честь свого професійного свята.

Близько 300 найкращих трудових колективів і працівників отримають почесні грамоти і подяки від міського голови, передає “Радіо Київ”.

«Сьогодні у Києві працює понад 7 тисяч торговельних закладів і закладів ресторанного господарства. Беручи до уваги, що 26 липня – День працівників торгівлі, Київською міською державною адміністрацією передбачається нагородити кращі колективи, а також окремих працівників цієї галузі відзнаками Київського міського голови.

24 липня відбувся урочистий вечір у приміщенні театру Лесі Українки (вистава «Біла ворона»)», - розповів начальник Головного управління торгівлі столичної адміністрації Василь Щербенко.