26 липня - День працівника торгівлі

10:18, 27 липня 2009
Права споживачів
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Споживач бажає їм професійного зростання

26 липня - День працівника торгівлі. Найкращі столичні працівники торгівлі безкоштовно відвідають театр

Такий подарунок від міста вони отримають на честь свого професійного свята.

Близько 300 найкращих трудових колективів і працівників отримають почесні грамоти і подяки від міського голови, передає “Радіо Київ”.

«Сьогодні у Києві працює понад 7 тисяч торговельних закладів і закладів ресторанного господарства. Беручи до уваги,  що 26 липня – День працівників торгівлі, Київською міською державною адміністрацією передбачається нагородити кращі колективи, а також окремих працівників цієї галузі відзнаками Київського міського голови. 

24 липня  відбувся урочистий вечір у приміщенні театру Лесі Українки (вистава «Біла ворона»)», - розповів начальник Головного управління торгівлі столичної адміністрації Василь Щербенко.

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