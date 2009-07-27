У Києві планують встановити семидесятиметрове оглядове колесо

Влада Києва планує до весни наступного року встановити та відкрити для відвідувачів найбільше в СНД колесо огляду – його діаметр становитиме більш як 70-ти метрів.

Про це повідомляє КО “Київзеленбуд”.

Гігантське оглядове колесо з’явиться в одному з парків Києва.

За словами генерального директора об’єднання “Київзеленбуд” Юрія ХАЄВА, встановлення атракціону підтримав мер міста Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Наші спеціалісти повідомляють, що в місті є декілька об’єктів, на яких технічно можливо встановити колесо такого масштабу. Зараз ми визначаємось з місцем розташування. Також проводимо переговори з компаніями, які готові взяти на себе розміщення атракціону. Ми відкриті до будь-яких пропозицій та запрошуємо до співпраці інвесторів зі всієї України», - поінформував Ю.ХАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, ще за минулої столичної влади закордонні інвестори пропонували побудувати в Києві велике, понад 65 метрів у висоту, оглядове колесо біля арки Дружби народів. Інвестори стверджували, що проект міг би приносити до бюджету столиці близько 1,5 млн. доларів щороку.