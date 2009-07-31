У Львівській області подорожчали м'ясо, яйця, цибуля і цукор

На продовольчих ринках Львівської області з 23 по 30 липня зафіксовано підвищення середніх цін на м`ясо, яйця, цибулю і цукор-пісок.

Про це УНІАН повідомили в Державній інспекції з контролю за цінами у Львівській області.

Згідно з повідомленням, яловичина подорожчала на 2,7%, свинина – на 0,4%, яйця – на 5,8%, цукор-пісок – на 0,6%, цибуля – на 34,7%.

При цьому зафіксовано зниження середніх цін на м`ясо птиці на 5,6%, масло – на 1,1%, картопля – на 19,4%, капусту – на 2,6%, морква – на 15%, буряк – на 17,4%.

Ситуація на ринку хліба залишається стабільною, середні роздрібні ціни на хліб не змінилися і складають: на хліб з борошна вищого гатунку – 3,88 грн./кг; з борошна першого сорту – 3,30 грн./кг; з суміші борошна другого сорту і житнього борошна – 3,32 грн./кг.

На продовольчих ринках Львова за станом на 30 липня середній рівень цін на продукти такий: яловичина – 36,09 грн./кг, свинина – 37,90 грн./кг, сало – 21,15 грн./кг, м`ясо птиці – 16,52 грн./кг, цукор-пісок – 6,24 грн./кг, гречана крупа – 4,64 грн./кг.