У Львові визначають найкращу пару для промоційного ролика УЄФА

У Львові сьогодні визначають найкращу пару для промоційного ролика про місто, який до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року у форматі короткометражного фільму незабаром зніматиме телевізійна команда УЄФА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, для участі в кастингу свої фото надіслали понад 270 пар львів`ян віком від 20 до 35 років.

Серед них журі визначило вісім пар, котрих сьогодні запросили на кастинг безпосередньо на місце майбутніх зйомок у дворику однієї з кав`ярень-ресторанів міста.

Як зазначають у міськраді, фільм про Львів УЄФА використовуватиме під час усіх офіційних заходів, присвячених Євро-2012, та показуватиме на найвідоміших світових телеканалах.