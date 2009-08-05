«Оболонь» випустила партію пива з колекційною етикеткою

Компанія «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива та безалкогольних напоїв, випустила спеціальну партію пива «Оболонь Світле» з колекційною етикеткою до 115-ї річниці футболу в Україні. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У компанії нагадали, що 14 липня 1894 року у Львові відбувся перший футбольний матч за офіційними правилами в Україні. Українська команда здолала поляків, що гостювали в них.

Згідно з історичними записами, львів`яни грали у білих футболках та сірих гімнастичних штанцях, а гості - у білих футболках та синіх штанцях. Поєдинок судив професор ВИРОБЕК з Кракова. На стадіоні, що вміщував 10 тисяч глядачів, зібралося близько 3 тисяч людей. Гра тривала 7 хвилин - до першого забитого голу. Цей м`яч забив другокурсник учительської гімназії Володимир ХОМИЦЬКИЙ, який діяв на лівому боці поля. Тактики й стратегії у діях футболістів майже не було - головне завдання -проштовхнути м`яч у ворота. Стійками воріт служили два прапорці.

Коментуючи річницю, президент компанії «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН зазначив: "Вже 115 років футбольній історії України. Протягом більш ніж століття наша країна подарувала світу багато талановитих та зіркових гравців, а також досягла значного успіху на національному та клубному рівнях. Сьогодні наше завдання - примножити здобутки попередників, та думати про майбутні перемоги. Тому компанія "Оболонь" і надалі підтримуватиме розвиток спорту номер один в Україні".

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.