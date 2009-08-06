Німецькі університети приваблюють студентів подарунками

Горнятка, олівці та блокноти – це було вчора. Сьогодні боротьба за світлі голови у Німеччині коштує більших витрат. Новостворена вища школа Рейн-Вааль приваблює першокурсників ноутбуками, велосипедами та іPhone.

Вища школа Рейн-Вааль знаходиться у невеликому містечку Клеве біля Дюссельдорфа. Створена цього року, вона ще не дуже відома, тому вступний конкурс поки невеликий. Керівництво Рейн-Вааль вирішило привернути увагу абітурієнтів… подарунками.

«Ноутбук може дозволити собі не кожен студент. А велосипед – річ дуже корисна, він робить студентів мобільнішими, особливо у такому невеликому місті, як наше», - сказала в інтерв’ю студентському журналу Unicum ректор Марі-Луїзе КЛОТЦ.

Гроші на подарунки першокурсникам надійшли від спонсорів. Йдеться про 80 тисяч євро. Отримані ноутбук, велосипед та іPhone, студенти змушені будуть повернути, якщопокинуть навчання або їх відрахують.

Конкуренція за розумних молодих людей серед німецьких вищих шкіл середньої ланки загострюється. Керівництво закладів посилює рекламні кампанії та робить вступникам нестандартні пропозиції. Особливо активні університети і професійні вищі школи у провінціях. Наприклад, університет міста Падерборн у наступному зимовому семестрі даруватиме усім першокурсникам нетбуки. А університет Потсдама видає студентам-початківцям річні абонементи на здешевлений проїзд залізничним транспортом.

“Німецька хвиля”