Оболонь» почала експорт пива «Zibert» в РФ

Компанія «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива і безалкогольних напоїв, почала експорт пива ТМ «Zibert» в Російську Федерацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на зустрічі з журналістами начальник відділу експорту компанії «Оболонь» Вікторія АЛІМОВА.

«Днями ми почали постачання пива «Zibert» до Росії», - сказала вона.

В.АЛІМОВА також відзначила, що в червні компанія почала експорт пива «Zibert» до Грузії і на сьогодні цей продукт вже «непогано показав себе на ринку Грузії». Вона уточнила, що надалі планують почати експорт цього пива до Молдови і Білорусі.

Заступник директора з продажу і маркетингу компанії «Оболонь» Віталій ТКАЧЕНКО повідомив, що виведений на ринок в лютому цього року новий напій під ТМ «Zibert» на сьогодні вже зайняв близько 3% пивного ринку України.

Нагадаємо, раніше компанія планувала за підсумками 2009 року виготовити не менше 2,8 млн. дал цього пива і зайняти 1% українського ринку пива.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – великий національний виробник пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і шість підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни миру.