Сьогодні - Медовий Спас (Маковея)

Сьогодні - свято Маковея, яке в церковному календарі називається днем семи мучеників Маковеїв.

14 серпня у церквах святять воду, квіти, мак та мед. Воду, освячену на Маковея, в народі вважають цілющою, вона цінується не менше за стрітенську. А посвяченим медом пригощають усю родину.

На Маковія кожен має букет квітів, в якому обов’язково присутні великі достиглі голівки маку. Такий букет називається «маковійчик» або «маковейка», і в ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави (які в народі називають зіллячком): васильки, м`ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, будяк-пристрітник.

Традиційно, «маковійську квітку» робили з городніх квітів, але добавляли в букет і лісові квіти. Пишний букет складався з чебрецю, чорнобривців, васильків, нагідок, польових сокирок тощо. Додавали інколи й голівку невеличкого соняшника, і все це обв’язували червоною стрічкою. Голівки маку в’язали в окремий букет.

За християнськими джерелами, це свято було встановлене у Візантії 1164 року на честь перемоги імператора Мануїла (1143-1180) над іновірцями. В день цієї перемоги перед битвою чудесно заблищала ікона Божої Матері.

У цей день вшановують Хреста Господнього, а також сім святих мучеників – братів Маковеїв (Авім, Антонін, Гурій, Єлеазар, Євсевон, Алім й Маркелл) і матір їхню Соломонію (чи Соломію), та їх учителя Єлеазара, які постраждали за відмову прийняти язичництво і в 166 році до н. е. прийняли мученицьку смерть.

Від Медового (Першого) Спасу починається Успінський піст - "спасівка", який триває два тижні. У народі кажуть, що Перший Спас – це проводи літа. Цього дня починають відлітати ластівки. Ластівка весну починає і осінь накликає.

Успенський піст не такий суворий, як Великий, але суворіший, ніж Петрів і Різдвяний пости.

З нагоди цього свята в Києво-Печерській лаврі відкрилася виставка-продаж меду та продуктів бджільництва. Цьогорічна виставка триватиме з 14 по 23 серпня.