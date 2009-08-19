Президент поїхав на відкриття Сорочинського ярмарку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Полтавської області, де у селі Великі Сорочинці Миргородського району візьме участь в урочистому відкритті Національного Сорочинського ярмарку.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, глава держави виступить на відкритті з вітальним словом.

В.ЮЩЕНКО також ознайомиться з виставковими експозиціями майстрів декоративно-прикладного мистецтва, відвідає промислові виставкові експозиції.

У Великих Сорочинцях Президент планує відвідати Спасо-Преображенський храм та ознайомитися з роботою літературно-меморіального музею Миколи Гоголя.

Виступ Президента на урочистому відкритті Сорочинського ярмарку о 12.00 у прямому ефірі транслюватимуть НТКУ, «5 канал», НРКУ та Всесвітня служба «УТР».

О 14.45 НТКУ, «5 канал», НРКУ та Всесвітня служба «УТР» транслюватимуть зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками засобів масової інформації.