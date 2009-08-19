Маршрутки - найнебезпечніший вид міського транспорту
Дослідницький центр порталу Superjob провів опитування серед киян щодо безпечності різних видів транспорту. За результатами проведеного дослідження, більшість опитаних назвали найбільш надійним видом транспорту метро. Такої думки дотримуються 44% респондентів. Чверть опитаних назвали найбезпечнішим видом транспорту трамвай (25%) і 7% вважають, що найбезпечніше пересуватися тролейбусом.
Як і очікували, найнебезпечнішим громадським транспортом визнали маршрутки – тільки 2% опитаних заявили про те, що відчувають себе в безпеці, знаходячись у них. Крім того, українці незадоволені грубістю водіїв маршрутних таксі. На думку респондентів, за кермом маршрутки часто сидять дилетанти, які не здатні відповідати за життя пасажирів.
Важко відповісти на поставлене питання 18% респондентів: "Будь-який з цих видів транспорту несе загрозу пасажирам. Втім, і пішки ходити теж небезпечно"; "Будь-який вид транспорту лякає".
Нагадаємо, транспортна комісія Київради посилила вимоги організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. Новим документом забороняється участь в конкурсі з перевезення пасажирів транспортним засобам, переобладнаним з вантажопасажирських автобусів, що мають менше двох дверей. Таким чином вітчизняні "Богдани" витіснять з ринку "мерседеси" і "газелі". Перевізники також зобов`язуються обладнати мікроавтобуси системами супутникового стеження GPS і підключитися до диспетчерського центру. Крім того, мерія може розірвати договір на обслуговування маршруту в односторонньому порядку, якщо водій порушив ПДР три, або більше разів на квартал.