У Києві відкриють п'ятизірковий готель

У четвер, 27 серпня в Києві на вул. Великій Житомирській, 2-а відбудеться офіційне відкриття п`ятизіркового готелю InterContinental Kyiv.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі готелю.

Готель розрахований на 272 номери, з них 7 апартаментів (п`ять посольських, один королівський і один президентський).

У готелі - SPA, тренажерний зал, басейн, джакузі, бутик дизайнерського одягу, конференц-центр з двома залами на 800 осіб, два ресторани, а також бар на даху будівлі.

Власником і девелопером готелю є ТОВ «Ярославів Вал».

Довідка УНІАН. Intercontinental Hotels Group управляє найбільшою в світі за кількостю номерів мережею готелів. Компанії належать такі бренди, як InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn.