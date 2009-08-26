У Конотопі стартувала благодійна акція "Подаруй дитині свято"

У місті Конотоп Сумської області за сприяння міських громадських організацій "Діамант", "Провідна зірка" і "Батьківський дім" стартувала благодійна акція "Подаруй дитині свято".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конотопської міської ради, в рамках акції, яку проводять до Дня знань – 1 вересня, всі бажаючі можуть залишити подарунки, канцелярські приладдя, книги тощо в акційних кошиках, що розташовані в магазинах міста. Зібрані подарунки будуть передані дітям-сиротам та маленьким школярам, які опинилися в складних життєвих обставинах.