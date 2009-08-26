У Конотопі стартувала благодійна акція "Подаруй дитині свято"
12:38, 26 серпня 2009Права споживачів
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У місті Конотоп Сумської області за сприяння міських громадських організацій "Діамант", "Провідна зірка" і "Батьківський дім" стартувала благодійна акція "Подаруй дитині свято".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Конотопської міської ради, в рамках акції, яку проводять до Дня знань – 1 вересня, всі бажаючі можуть залишити подарунки, канцелярські приладдя, книги тощо в акційних кошиках, що розташовані в магазинах міста. Зібрані подарунки будуть передані дітям-сиротам та маленьким школярам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
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