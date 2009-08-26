«Еко-маркет» планує відкрити два супермаркети в Сумах

Мережа продовольчих супермаркетів «Еко-маркет» у вересні цього року планує відкрити два супермаркети в Сумах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, один супермаркет знаходиться в торговому центрі, його торгова площа складає 1256 кв.м. Торгова площа другого магазину складає 400 кв.м.

З відкриттям двох супермаркетів в Сумах загальна кількість магазинів мережі в місті збільшиться до дев`яти.

Довідка УНІАН. Мережа «Еко-маркет» входить до складу ТОВ «ЕКО» і налічує 67 супермаркетів у 24 містах України. Впродовж 2009 року компанія "ЕКО" планує відкрити не менше 10 магазинів.