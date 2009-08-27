"Молочний сейф", в якому 15 діб знаходилося 70 пакетів молока, відкрили

Сьогодні в Києві завершився перший в Україні тест якості молока «Молочний сейф», в якому 70 картонних пакетів ультрапастеризованого молока знаходились у міському сіті-лайті без охолодження протягом 15-ти діб.

Як передає кореспондент УНІАН, в результаті тесту вибіркова перевірка молока, яке знаходилося в сіті-лайті, підтвердила, що усі 70 пакетів молока збереглися свіжими.

За словами головного технолога виробництва компанії “Люстдорф” Лариси ПАВЛЕНКО, такому результату сприяла технологія ультрапастеризації, при якій молоко протягом 3-4 секунд нагрівають до температури, непридатної для життя бактерій і їх спор (135-137°С), а потім так само швидко охолоджують і розливають в герметичну упаковку в закритій системі в стерильних умовах. За словами фахівця, в результаті такої обробки знищується стороння мікрофлора сирого молока, яка приводить до псування (скисання) продукту при мінімальних втратах природних корисних речовин молока – білка і кальцію.

Як зазначила Л.ПАВЛЕНКО, білий наліт на стінках посуду після кип`ятіння - це зруйновані білок і кальцій. Під час процесу ультрапастеризації ці елементи не руйнуються, оскільки на їх збереження впливає, в першу чергу, тривалість обробки, а не її температура.

Водночас, дуже важливо, щоб на кожному етапі виробництва, обробки і упаковки ультрапастеризоване молоко не мало контакту ні з руками людей, ні з повітрям. Весь процес відбувається в замкнутій системі, що оберігає продукт від небажаних зовнішніх дій.

Л.ПАВЛЕНКО наголосила, що для ультрапастеризації придатне молоко тільки найвищого сорту (з термостійкими білками). Саме тому в Україні серед усіх виробників лише 7 – “Люстдорф”, “Юнімілк”, “Балтійський молочно-консервний комбінат”, “Лакталіс”, “Донецький гормолзавод”, “Вімм-Білль-Данн”, “Куп’янський молзавод” – використовують технологію ультрапастеризації.

Лікар-консультант “Державного дослідного підприємства бактеріальних заквасок “Технологічного інституту молока та м’яса” Станіслав ЮХНОВИЧ наголосив, що головною причиною псування молока є бактерії, що потрапляють із зовнішнього середовища. Через 1-1,5 години воно втрачає властивість боротися з бактеріями і кількість сторонніх мікроорганізмів зростає. Тому він вважає дещо хибною думку людей про те, що сквашене у домашніх умовах молоко має хороші властивості і є корисним для організму, адже все залежить від того, якого роду бактерії заквашують молоко – добрі чи погані.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня у Києві Клуб «Вищий молочний стандарт» провів тест якості молока, виготовленого за технологією ультрапастеризації. 70 картонних пакетів молока було запаковано в сіті-лайт на Хрещатику просто неба, де вони знаходилися впродовж 15-ти діб без охолодження.