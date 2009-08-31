Німецька пошта непунктуальна

Німецький концерн "Дойче Пост" провалив тест на швидкість доставки листів. Своєї обіцянки - доставляти 95 відсотків листів у Німеччині вже на наступний день - підприємство дотримується лише у двох третинах випадків.

Пошта Німеччини пишається зразковою службою, використовує це в своїй рекламі. Її досі не ловити на порушенні обіцянки. Це першою зробила газета "Франкфуртер Альгемайне Зоннтаґсцайтунґ". Журналісти відправили протягом трьох днів - у суботу, понеділок і вівторок - загалом 99 листів. З них лише 60 надійшли вчасно - на наступний день.

Особливо неспішно йдуть відправлення, які громадяни довіряють поштовим скринькам по суботах, ділиться власними спостереженнями газета "ФАЗ". З-поміж 33 листів, які журналісти опускали у жовті скрині з фірмовим знаком "Дойче Пост" у суботу, лише 3 надійшли за місцем призначення у понеділок.

Керівник управління листів "Дойче Пост" Уве БРІНКС у своєму коментарі газеті зазначив: "Ваші результати мене шокували". Річ у тім, що у липні і серпні в поштовій службі Німеччини стартувала програма заощадження, що могло позначитися на швидкості роботи.

У п’ятнадцяти розподільних центрах скасували зміни вихідного дня, частину співробітників відрядили на обслуговування сусіднього району, частину – відправили у безстрокові відпустки. Але, як стверджує У.БРІНКС, власні спостереження Deutsche Post не виявили жодних затримок у літні місяці, пов’язаних з цим.

Наслідком економічної кризи для поштового концерну зі штаб-квартирою у Бонні, до якого також входять комерційний банк та підприємство експрес-доставки DHL, стало катастрофічне зменшення обсягів кореспонденції всіх ґатунків.

“Німецька хвиля”