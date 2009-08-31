Де купують м'ясо українці?

Українці найчастіше купують м’ясо на ринках та в супермаркетах. Такі результати опитування, проведеного "Споживчими новинами".

"Споживчі новини" запитали читачів сайту, де вони купують м’ясо. Найбільша кількість людей віддає перевагу ринкам. 42,3% осіб купує м’ясо на спеціалізованих ринках. Водночас, споживачі відмовляються від стихійних базарів, лише 1,3% опитаних купує м’ясо у подібних місцях. Другу сходинку серед уподобань покупців займають супермаркети, там закуповується 32,9% людей. Варіант “у магазинах біля дому” не дуже популярний (4,6%).

Частина людей не купує згаданий продукт, бо не вистачає на нього грошей. Серед опитаних таких осіб 13,6%, а 3,9% не купують м’ясо, бо не їдять його.

1,3% опитаних, які обрали свій варіант, здебільшого займаються самостійним вирощуванням тварин, або ж привозять від батьків чи родичів.

В опитуванні взяло участь 544 особи.