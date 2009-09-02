Прожитковий мінімум залишається незмінним

Верховна Рада України відмовилася ухвалити в другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік (щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати).

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект, на ухваленні якого наполягала фракція Партії регіонів, проголосували 200 народних депутатів із 385, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законопроектом, пропонували затвердити прожитковий мінімум з 1 липня у розмірі 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн.

Водноччас, розмір мінімальної заробітної плати з 1 липня мав становити 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн., з 1 грудня – 900 грн.

Фракція БЮТ не голосувала за законопроект щодо підвищення соціальних стандартів, бо вважає, що він є популістським. Про це кореспонденту УНІАН сказав член фракції БЮТ Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ.

«За цей документ неможливо голосувати, оскільки немає конкретних розрахунків і немає конкретних пропозицій щодо внесення змін до держбюджету», - сказав він.

Крім того, за словами народного депутата, ухвалення цього документу, призведе лише до збільшення інфляції.

«В умовах кризи не можна ухвалювати такі документи і викидати кошти на вітер», - сказав В.ЧУДНОВСЬКИЙ.