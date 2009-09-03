“Світоч” змінює дизайн та пропонує новинки

"Львівська кондитерська фабрика “Світоч” оновила вигляд своєї продукції – змінила форму та дизайн обгортки шоколадних плиток, і доповнила асортимент новим смаком – “Молочним шоколадом з чорничним йогуртом”. Також змінилися обгортки усіх вагових цукерок, крім “Зоряного сяйва”.

Про це сьогодні на прес-конференції у Львові повідомила бренд-менеджер “Світоч” Анна КРАСКОВСЬКА.

Також фабрика змінить у жовтні вигляд цукерок у коробках, а пізніше випустить новий продукт із цієї серії – “Світоч Ексклюзив”.

У планах “Світоч” і випуск екстрачорного шоколаду в 2010 році. “У наступному році в “Світочі” з’явиться екстрачорний шоколад. Ми вже розробляємо рецептуру”, - сказала А.КРАСКОВСЬКА.

Асортимент шоколадних плиток “Світоч”, який було доповнено новим «Молочним шоколадом з чорничним йогуртом», налічує відтепер 12 найменувань продукції. Загалом асортимент фабрики «Світоч» складається з шоколадних плиток, вагових цукерок, цукерок в коробках, вафель, печива та крекерів.

Довідка УНІАН. “Львівська кондитерська фабрика “Світоч” заснована у 1882 році. У 1998 році компанія Nestle купила контрольний пакет акцій “Світоча”.

Фабрика виготовляє шоколадну продукцію (цукерки, плитки, батончики), печиво і вафлі під торговими марками «Світоч», Nestle і Aero.