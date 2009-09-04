«Візз Ейр Україна» відкриє рейс Київ–Венеція

Українська бюджетна авіакомпанія «Візз Ейр Україна» з 31 жовтня 2009 року відкриє рейси Київ–Венеція (аеропорт Тревізо).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам член ради директорів «Візз Ейр Україна» Наталія КАЗМЕР.

За її словами, перельоти здійснюватимуться з 31 жовтня на Airbus A-320 на 180 місць. До 15 грудня ц.р. вони курсуватимуть 2 рази на тиждень, з 15 грудня – 3 рази на тиждень.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, що ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air.

Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення в липні 2008 року на новому Airbus A-320 на 180 місць. За перші 6 місяців роботи в 2008 році перевезла близько 130 тис. пасажирів. У січні 2009 року авіакомпанія вийшла на третє місце за обсягами перевезень в київському міжнародному аеропорту «Бориспіль».