У Харківській області вартість бензину зросла на 14-20%

У Харківській області роздрібні ціни на бензин в серпні 2009 року зросли на 14-20%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на дані Держінспекції з контролю за цінами в Харківській області.

За даними моніторингу цін, який постійно проводить Держінспекція на базових АЗС області, мінімальні роздрібні ціни на нафтопродукти в серпні зросли на 14,2-18,8%, або на 0,80 грн./л, – до 1,05 грн./л. Зокрема, вартість дизельного палива склала 6,00 грн./л, бензину А-76 – 6,45 грн./л, А-95 – 7,35 грн./л.

Максимальні роздрібні ціни за цей період зросли на 14,8-20,6%, або 0,90 грн./л, – до 1,10 грн./л і за станом на 31 серпня склали: на дизпаливо – 6,45 грн./л; на бензин А-76 – 7,00 грн./л, А-95 – 7,70 грн./л.