Житомирські прикордонники знайшли 20 тис. пачок контрабандних сигарет

На Житомирщині в рамках спільної операції з Республікою Польща в потягу «Київ-Варшава» прикордонники виявили 20 тисяч пачок цигарок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Контрабанда тютюну наразі є одним з найбільших джерел прибутку в Україні", - сказав керівник прес-служби Віктор ВИРВА.

За його словами, з початку року тільки співробітники Північного регіонального управління припинили контрабанду майже 5 мільйонів пачок цигарок.

"Цьогорічні великі партії цієї контрабанди прикордонники вилучили в пунктах пропуску «Городище» на Рівненщині, «Ягодин», «Доманово» Волинської області, «Нові Яриловичі» на Чернігівщині", - сказав В.ВИРВА.

Він наголосив, що загалом з початку року на північному кордоні України затримали контрабанди більш як на 1,5 млн. грн.