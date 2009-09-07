Хліб у Києві подорожчав на більше, ніж обіцяли (фото)

Тиждень тому ціни на два види хліба в Києві зросли – на хліб “Український” та на батон.

Про подорожчання виробник – ВАТ “Київхліб” попередив заздалегідь, і пообіцяв, що ціни підвищаться на 5%, тобто, на 16 коп. (до 3,16 грн.) та на 14 коп. (до 2,64 грн.) відповідно.

Проте, батон у деяких магазинах вже коштує 3,50 грн., а «Український» - 3,50-3,70 грн.

Генеральний директор ”Київхліба” Володимир ЧЕРЕДА пояснив, що винні самі магазини, які теж печуть хліб. ”Ми підвищили ціну всього на 5% через подорожчання витратних матеріалів. Напевне, під шумок приватні пекарні відвищили і свої ціни”, - припускає В.ЧЕРЕДА.

Фото Сергія Світлицького

УНІАН