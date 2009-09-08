У Херсоні подорожчає проїзд в автобусах

Виконком міськради Херсона погодив новий тариф на проїзд у міському автомобільному транспорті загального користування (автобусах).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона.

За повідомленням, з 10 вересня вартість проїзду буде підвищена на 33,3% – з 1,5 до 2 грн.

Довідка УНІАН. Зараз в Херсоні проїзд в міських пасажирських автобусах загального користування коштує 1,5 грн. Тарифи були встановлені з 1 січня 2008 року згідно з рішенням виконкому міської ради Херсона №625 від 18 грудня 2007 року «Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу в пасажирському автомобільному транспорті загального призначення в Херсоні».