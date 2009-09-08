“МТС” випустив власний мобільний телефон

12:40, 08 вересня 2009
Права споживачів
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Почав продаж у Росії

З понеділка в Росії стартував продаж МТС 236 — першого телефону, що випускається під брендом мобільного оператора. Модель телефону була розроблена китайською компанією ZTE Corporation для оператора Vodafone і поставляється під брендом «МТС» в рамках партнерства двох операторів. Протягом осені компанія планує представити ще три моделі подібних телефонів в різних цінових категоріях. Їх вартість не перевищить $220.

Росія стане першою країною, де буде випробуваний продаж монобрендових телефонів оператора. Якщо проект стане успішним, то продаж почнуть і в інших країнах, де працює «МТС», зокрема, й Україні. Протягом двох років «МТС» розраховує довести частку цих телефонів в загальному об`ємі своїх роздрібних продажів до 15%.

Успіх подібних ініціатив аналітики оцінюють обережно. «Це досить спірний крок, оскільки мобільні користувачі часто самостійно вибирають моделі мобільних телефонів, виходячи зі своїх переваг», — вважає директор аналітичного департаменту інвестиційної групи «Сократ» Костянтин СТЕПАНОВ. Водночас, за його словами, успіх ініціативи «МТС» залежатиме від того, яка ціна і тарифи використовуватимуть для просування монобрендових телефонів. Якщо компанія запропонує своїм абонентам більш функціональні телефони за низькими цінами, то вона цілком може досягнути запланованого результату. 

“Діло”

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