«Скандинавія» планує відкрити 25 рибних міні-маркетів на Київщині

Компанія «Скандинавія», один з найбільших імпортерів риби та морепродуктів до України, планує до кінця цього року відкрити 25 рибних міні-маркетів «Рибний будиночок» у Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила президент компанії «Скандинавія» Олена ЯКИМЕНКО.

За її словами, магазини площею 30-50 кв. м будуть розташовані біля найбільших залізничних станцій у Київській області. Асортимент включатиме рибу та рибні товари.

За приблизними оцінками компанії, інвестиції в будівництво одного такого міні-маркету складуть 15-20 тис. дол. О.ЯКИМЕНКО уточнила, що в проект компанія інвестує близько 50% власних засобів і 50% – позикових.

За її словами, це пілотний проект, і якщо він буде успішним, то надалі компанія відкриє такі міні-маркети в інших регіонах України.

Довідка УНІАН. Компанія "Скандинавія" заснована в 1996 році. Основний експорт океанічної свіжозамороженої риби до України компанія здійснює з Норвегії.