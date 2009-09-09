У Києві стартує фестиваль «Гогольfest» (програма)

11 вересня у Києві стартує ІІІ щорічний міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГОГОЛЬFEST».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у столиці повідомив президент і один з організаторів фестивалю Владислав ТРОЇЦЬКИЙ.

В.ТРОЇЦЬКИЙ нагадав, що ЮНЕСКО оголосило 2009 рік роком письменника Миколи Гоголя.

«Микола Васильович Гоголь, як перший європейський митець, котрий відкрив світу terra incognita – Україну, є одним з художніх кодів національної ідентифікації України в світовому просторі», - сказав він.

В.ТРОЇЦЬКИЙ зазначив, що сам фестиваль об’єднує чимало некомерційних культурних проектів і має на меті стати візитною карткою країни, впізнаваним в усьому світі так само, як і Авіньйонський фестиваль у Франції, Единбурзький - у Шотландії, Віденський WienerFestwochen - в Австрії, Чеховський - в Росії.

Фестиваль відбуватиметься з 11 по 27 вересня. Сімнадцять днів поспіль у “Мистецькому арсеналі” буде представлено масштабну полідисциплінарну програму, що включатиме камерну і електронну музику, джаз, рок, world music, експозицію творів сучасного мистецтва, театральні вистави, сучасний танець, артхаусне і документальне кіно.

Крім концертів, спектаклів і експозицій візуального мистецтва глядачам запропонують культурологічно-освітню програму: презентації книг, зустрічі з письменниками, читання та майстер-класи.

У фестивалі візьмуть участь проекти з Франції, Німеччини, Іспанії, Бразилії, Італії, Швейцарії, США, Португалії, Болгарії, Швеції, Литви, Латвії, Росії, Фінляндії, Угорщини, Мексики, Ірану, Великої Британії та інших країн.

В.ТРОЇЦЬКИЙ зазначив, що кількість учасників «ГОГОЛЬFEST» збільшується з кожним роком – у 2009 році очікується більше трьохсот закордонних учасників і близько 100 тисяч гостей фесту.

Президент «ГОГОЛЬФЕСТУ» зауважив, що для нього В.Гоголь є метафізичною особою, і фестиваль – це швидше роздуми про його творчість, погляд в майбутнє.

«Ми хочемо зробити щось таке, аби не було соромно за свою країну. Ось АХМЕТОВ відкрив стадіон. Спорт – це чудово, прекрасно, проте країну формує передусім культура, а саме мистецтво. Художник повинен спрямовувати в майбутнє погляд молоді, яка повинна не тільки дивитися вульгарне телебачення і читати вульгарні журнали, а все-таки думати про майбутнє, аби потім не було соромно перед собою, перед своїми дітьми. Ми повинні зробити так, аби наші діти хотіли жити в цій країні», - сказав В.ТРОЇЦЬКИЙ.

Фестиваль проводиться за кошти спонсорів. Організатори зазначають, що Міністерство культури та туризму нібито долучилось до проведення фестивалю, але коштів на його проведення ще не надало. «Якщо навіть ці гроші й будуть, то вони покриють тільки 7% бюджету «ГОГОЛЬФЕСТУ», – зауважив В.ТРОЇЦЬКИЙ.

Квитки на заходи, які відбудуться на території "Мистецького арсеналу", продаватимуть у касі фестивалю, за адресою вул. І. Мазепи, 30, з 11-го вересня 2009 року.

Програма першого дня фестивалю (11 вересня, п`ятниця):

19.00 - Перформанс відкриття - Російський інженерний театр «АХЕ» (Росія), Театральна сцена;

20.00 - Концерт-перформанс - Аквааеробіка (Росія), Концертна сцена;

21.00 - Концерт - гурт LUK (Україна), Арт-клуб;

23.00 - Перформанс Макро - Tenpoint vjs/Ottosiderspunk (Україна), Вулиця;

00.00 - FunkFusion - Adrenalin Dance Zone (Україна), Арт-клуб.

Детальну програму інших днів фестивалю можна знайти на сайті www.gogolfest.org.ua.