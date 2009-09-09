На Полтавщині комунальні послуги подорожчають на 11%

Комунальні послуги у Полтавській області в IV кварталі 2010 року подорожчають приблизно на 11% у зв`язку з подорожчанням газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Полтавській обласній держадміністрації заявив начальник Головного управління житлово-комунального господарства ОДА Анатолій БОДНИК.

«Враховуючи, що з 1 жовтня газ для теплопостачальників подорожчає на 20%, це призведе до збільшення тарифів для населення десь на 11%», – сказав А.БОДНИК.

Водночас, він зазначив, що наразі остаточних розрахунків в ОДА не можуть зробити, оскільки офіційних документів і цифр щодо ціни на газ немає.

«У державі склалося так, що є тарифи господарюючі – в них закладені справжня вартість електроенергії, газу, і є політичні тарифи – це тарифи комунальних підприємств», – додав А.БОДНИК.

За рівнем тарифів Полтавська область займає: теплопостачання – 6 місце в Україні, водопостачання – 9, водовідведення - 17 місце.